Манчестер, Великобритания, , 21:34 — REGNUM 25-летний таранный форвард «Бенфики» Карлуш Винисиус может продолжить карьеру в АПЛ. В услугах бразильца заинтересовано руководство «Манчестер Юнайтед». Игрок может стать заменой Одиону Игало, аренду которого «манкунианцы» продлевать не собираются.

В текущем сезоне Примейры Лиги Карлуш принял участие в 22-х матчах, в которых набрал 16+4 очка по системе гол+пас. В остальных турнирах нападающий провел 14 игр и отличился 3-мя забитыми мячами и 2-мя голевыми передачами.