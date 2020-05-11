Москва, 11 мая 2020, 20:06 — REGNUM 11 мая в рамках полуфинала онлайн-турнира LOOT.BET Season 6 встретились коллективы Gambit Youngsters и BIG. Игра прошла в формате best of 3 и завершилась уверенной победой российского коллектива.
Счет по картам:
Dust2: Gambit Youngsters 16:8 BIG
Vertigo: Gambit Youngsters 16:14 BIG
MVP встречи был признана 18-летний российский киберспортсмен Сергей «Ax1Le» Рыхторов, коэффициент k/d которого составил 1,57, а средний урон за раунд — 106,4.
В финале Gambit Youngsters встретится с командой Heroic, обыгравшей в параллельном матче полуфинала Nordavind со счетом 2:0.
Призовой фонд турнира LOOT. BET составляет $50.000.