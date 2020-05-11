Барселона, Испания, , 18:47 — REGNUM Защитник «Райо Вальекано» Мартин Паскуаль заинтересовал представителей «Барселоны».

Согласно информации портала Marca, скауты «Барселоны» следят за 20-летним Паскуалем, который в этом в сезоне провел 7 матчей за основной состав «Районирован Вальекано» во втором испанском дивизионе.

Отметим, что каталонский клуб давно наблюдает за молодым футболистом. Первая информация об интересе со стороны «сине-гранатовых» появилась еще в 2018 году, когда Паскуале выступал за молодежную команду «Райо».