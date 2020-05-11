Барселона, Испания, 11 мая 2020, 18:02 — REGNUM Согласно сообщениям портала Diario Sport, «Барселона» готова отдать двух футболистов ради полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.
Сообщается, что клубы готовят обмен, в рамках которого в «Ювентус» отправятся Жан-Клер Тодибо, играющий на данный момент за «Шальке», и еще один не названный пока футболист «каталонцев».
«Барселона» уже обсуждала условия сделки с туринским клубом. Ранее представители «Ювентуса» отказались от включения в обмен Артуро Видаля и Ивана Ракитича.
Руководство каталонского клуба уже договорилось с боснийским хавбеком, осталось лишь дождаться решения со стороны «Ювентуса». Пьянич может подписать контракт на четыре года с «Барселоной».
Игрок уже отказывал «Манчестер Юнайтед» ради своего перехода в стан «сине-гранатовых».