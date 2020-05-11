Барселона, Испания, , 18:02 — REGNUM Согласно сообщениям портала Diario Sport, «Барселона» готова отдать двух футболистов ради полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.

Сообщается, что клубы готовят обмен, в рамках которого в «Ювентус» отправятся Жан-Клер Тодибо, играющий на данный момент за «Шальке», и еще один не названный пока футболист «каталонцев».

«Барселона» уже обсуждала условия сделки с туринским клубом. Ранее представители «Ювентуса» отказались от включения в обмен Артуро Видаля и Ивана Ракитича.

Руководство каталонского клуба уже договорилось с боснийским хавбеком, осталось лишь дождаться решения со стороны «Ювентуса». Пьянич может подписать контракт на четыре года с «Барселоной».

Игрок уже отказывал «Манчестер Юнайтед» ради своего перехода в стан «сине-гранатовых».