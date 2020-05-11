Цюрих, Швейцария, , 17:42 — REGNUM Согласно информации портала «РИА Новости», ИИХФ приняла решение поменять местами сборные России и Канады в группах на ближайшем чемпионате мира в Риге и Минске в мае 2021 года.

«Переговоры со всеми заинтересованными сторонами успешно прошли, возражений ни от кого не поступило. Решение о том, что сборные Канады и России поменяются местами, практически, принято. Официальное решение будет утверждено на конгрессе ИИХФ 10 июня.

Сборная России проведёт все свои матчи на ЧМ-2021 в Минске», — информирует «РИА Новости».

Напомним, что Россия должна была выступать в группе B, матчи которой должны пройти в Риге. Чемпионат состоится в период с 7 по 23 мая 2021 года в столицах Белоруссии и Латвии.