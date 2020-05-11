Вашингтон, , 17:18 — REGNUM Руководство Американской хоккейной лиги объявило о том, что регулярный чемпионат, ранее прерванный из-за пандемии коронавируса, не будет доигран, сообщает пресс-служба лига.

Напомним, что АХЛ на равне с НХЛ приостановила проведение регулярного чемпионата 12 марта в связи с пандемией коронавируса. Ранее, 3 марта, в США было введен режим чрезвычайной ситуации.

На данный момент в мире было зафиксировано свыше 4 120 000 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 283 тысячи случаев завершились летальным исходом. 1 420 000 человек выздоровело.