Лондон, , 16:56 — REGNUM Правительство Великобритании разрешило проведение спортивных мероприятий начиная с 1 июня.

Согласно сообщениям портала Sky Sports, Английская Премьер-лига и другие футбольные соревнования могут возобновлены уже 1 июня. Болельщиков в связи с по-прежнему не утихшей эпидемией на трибунах не будет. Вероятно, что фанаты смогут вернуться к живому просмотру матчей, когда будет найдена вакцина от коронавируса.

Напомним, что ранее было принято решение возобновить розыгрыш высшего английского футбольного дивизиона 12 июня.

На данный момент большинство команд провели 29 матчей в рамках чемпионата. «Ливерпуль» занимает лидирующую строчку, набрав 82 очка. «Манчестер Сити», занимающий второе место, отстаёт от «Ливерпуля» на 25 очков.