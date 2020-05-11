Уфа, , 16:17 — REGNUM 25-летний голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Андрей Кареев заявил, что покинет Континентальную хоккейную лигу.

Согласно информации телеграм-канала «Хоккей без зрителей», вратарь принял решение продолжить свою карьеру в одном из клубов финского чемпионата.

Решение голкипера связано с тем, что после недавнего из «Трактора» в уфимский клуб Владислава Сухачёва, места для Кареева в обойме основной команды не нашлось. «Салават» предпринял несколько попыток поменять Кареева в другой клуб лиги, но безуспешно.

В этом сезоне 25-летний хоккеист принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата за «уфимцев», одержав победу в 8 матчах при одном «сухаре».

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