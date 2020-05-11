Лондон, , 14:49 — REGNUM Гран-при Великобритании в «Формуле-1» может не состояться из-за мер правительства страны по карантину для всех прибывающих. Об этом 11 мая сообщает телеканал BBC.

По информации телеканала, руководство «Формулы-1» обсуждает с правительством возможность ослабления мер для участников гонок.

При этом у «Формулы-1» есть план по борьбе с коронавирусом, согласно которому все представители команд будут сдавать тесты и соблюдать жёсткие меры изоляции.

Правительство Великобритании ранее приняло решение о том, что все прибывающие в страну авиапассажиры обязаны пройти 14-дневный карантин. Такая мера вступит в силу с начала июня.

Согласно плану проведения стартовых этапов «Формулы-1», два этапа пройдут в Австрии 5 и 8 июля, а затем должны пройти гонки в Великобритании 19 и 23 июля.

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