Грозный, , 14:40 — REGNUM Соглашения с несколькими футболистами может расторгнуть грозненский «Ахмат», чтобы сократить зарплатную ведомость. Об этом 11 мая заявил гендиректор клуба Ахмед Айдамиров, сообщает ТАСС.

«С некоторыми в этой экономической ситуации будем расторгать контракты, чтобы сокращать платежную ведомость», — сказал Айдамиров.

Он добавил, что в «Ахмате» считают нецелесообразной доигровку сезона, но если Российский футбольный союз (РФС) хочет завершить турнир, то клуб отказываться не будет.

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