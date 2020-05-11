Виго, Испания, , 14:05 — REGNUM Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов приступил к тренировкам вместе с командой на базе клуба. Об этом 11 мая сообщается на странице клуба в Twitter.

Игроки были разбиты на группы по пять-шесть человек, а тренировка проходила с использованием масок и перчаток. Смолов попал в группу вместе с Лукасом Оласой, Браисом Мендесом, Окаем Йокушлу, Джейсоном Мурильо и Санти Миной.

Ранее сообщалось, что Смолов нарушил карантин и улетел из Испании в Россию без разрешения клуба. Позже он вернулся на базу клуба.

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