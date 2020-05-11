Москва, , 13:38 — REGNUM Обновлённую информацию по делу об изменении базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) изучит исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом 11 мая заявила представитель пресс-службы организации Мегги Дюран, сообщает ТАСС.

«Исполком WADA получит обновлённую информацию о различных аспектах деятельности агентства, включая «Операцию LIMS», — сказала Дюран.

Она уточнила, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании исполкома, которое пройдет 15 мая в онлайн-режиме.

Напомним, 30 апреля WADA заявило о завершении расследования. Сообщалось, что у 145 из 298 российских спортсменов выявлены манипуляции с данными допинг-проб.

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