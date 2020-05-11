Джексонвилль, , 13:10 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон может перенести операцию из-за перелома орбитальной кости. Об этом 11 мая сообщает ТАСС.

«Более углубленное обследование выявило перелом орбитальной кости. Тони может быть прооперирован», — сказал представитель спортсмена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фергюсон он был отправлен в больницу после боя с Джастином Гейджи. У него диагностирован перелом орбитальной кости.

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