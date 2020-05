Москва, , 11:16 — REGNUM Победители проекта «Московский киберспорт» примут участие в финальном этапе чемпионата Москвы. Об этом 11 мая заявил глава Федерации компьютерного спорта Москвы Александр Горбаченко, сообщает ТАСС.

«Сильнейшие по итогам трех месяцев соревнований «Московского киберспорта» получат квоты на участие в финальном этапе чемпионата столицы», — сказал Горбаченко.

Отмечается, что проект организован Федерацией компьютерного спорта Москвы и Федерацией шахмат Москвы при поддержке столичного департамента спорта.

Первыми сразятся игроки четырёх дисциплин: CS: GO, Starcraft II, FIFA 20 и Legends of Runeterra. Соревнования пройдут в формате дуэли — один на один. Кроме того, будут проводиться турниры в командном формате «пять на пять» по CS: GO и Dota 2.