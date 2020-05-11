Джексонвилль, , 10:29 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон получил перелом орбитальной кости во время поединка с Джастином Гейджи. Об этом 11 мая сообщает Yahoo Sports.

Напомним, Фергюсон проиграл Гейджи техническим нокаутом в пятом раунде на турнире UFC 249, который состоялся в ночь с 9 на 10 мая. Фергюсон пропустил много тяжёлых ударов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после боя Фергюсон был госпитализирован. Позже сообщалось, что у него нет серьёзных травм.

Читайте ранее в этом сюжете: Фергюсон не получил серьёзных травм в бою с Гейджи