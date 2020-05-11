Мадрид, , 10:05 — REGNUM Всего пять положительных результатов на коронавирус у футболистов — это хорошая новость. Об этом 11 мая заявил президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас, сообщает Marca.

«Всего пять положительных результатов. Мы ожидали 25−30. Это хорошая новость для футбольной индустрии и испанского общества», — сказал Тебас.

Он добавил, что все игроки, у которых выявлен коронавирус, находятся на последней стадии болезни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в испанских клубах после 4 мая проведено 2500 тестов на коронавирус. Из них восемь дали положительный результат, среди них пять — у футболистов.

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