Лондон, , 09:53 — REGNUM Сезон в чемпионате Англии по футболу может возобновиться 12 июня. Об этом 11 мая сообщает The Telegraph.

По информации издания, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 11 мая представит в парламенте план выхода страны из карантина.

Отмечается, что Английская премьер-лига (АПЛ) может начать проведение матчей 12 июня при условии соблюдения безопасности.

Ранее сообщалось, что сезон в АПЛ может быть завершён досрочно, если клубы откажутся играть на нейтральных стадионах.

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