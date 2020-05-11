Мадрид, , 09:28 — REGNUM Восемь результатов тестов на коронавирус в испанских футбольных клубах оказались положительными. Об этом 11 мая заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас, сообщает Movistar.

По словам Тебаса, в клубах было сделано 2500 тестов на коронавирус после того, как лига с 4 мая разрешила индивидуальные тренировки футболистов.

Отмечается, что восемь тестов дали положительный результат, из них пять — у футболистов.

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