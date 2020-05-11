Ганновер, Германия, , 08:37 — REGNUM В Германии отменили матч второй Бундеслиги между «Ганновером» и дрезденским «Динамо». Об этом 10 мая сообщили в пресс-службе «Ганновера».

Сообщается, что матч, который был запланирован на 17 мая, отменён из-за карантина в дрезденском клубе. Ранее стало известно о двух случаях заражения коронавирусом в составе «Динамо».

Напомним, возобновление матчей в первой и второй Бундеслигах было запланировано на 16 мая.

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