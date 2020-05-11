Минск, , 08:28 — REGNUM У одного из футболистов белорусского клуба «Минск» подозревают заражение коронавирусом. Об этом 10 мая заявил глава клуба Игорь Шлойдо, сообщает «Прессбол».

"К сожалению, у одного из игроков появились подозрения на коронавирус», — сказал Шлойдо.

По его словам, состояние игрока нормальное, но есть симптомы, поэтому ему сделали тест. Пока в клубе ждут результата теста, отменены тренировки. Кроме того, будет проводиться обследование всех, кто имеет отношение к главной команде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии перенесли футбольный матч «Гомель» — «Арсенал» (Дзержинск) из-за подозрения на коронавирус у одного из игроков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белоруссии перенесли матч из-за подозрения на коронавирус у футболиста