Мадрид, , 07:28 — REGNUM Сезон в чемпионате Испании по футболу может быть возобновлён 12 июня. Об этом 11 мая заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас, сообщает AS.

«Я бы хотел, чтобы возобновление было 12 июня», — сказал Тебас.

Он добавил, что после возобновления сезона матчи будут проходить ежедневно в течение 35 дней.

Напомним, чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. До этого клубы успели сыграть 27 из 38 туров. Сообщалось, что его могут возобновить 20 июня.

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