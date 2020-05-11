Мадрид, , 07:20 — REGNUM Мадридский «Реал» готов продать нападающего Гарета Бэйла «Ньюкаслу» за €20 млн. Об этом 11 мая сообщает Marca.

По информации издания, Бэйл хочет остаться в «Реале», чтобы не терять деньги, которые он получает, являясь самым высокооплачиваемым игроком команды. При этом в клубе хотят разгрузить зарплатную ведомость и готовы продать 30-летнего игрока дешевле его трансферной стоимости, которая составляет €32 млн.

В «Ньюкасле» хотят купить нескольких известных футболистов, одним из которых является Бэйл.

Напомним, летом 2013 года Бэйл перешёл из «Тоттенхэма» в «Реал» за €101 млн.

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