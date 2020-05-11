Санкт-Петербург, , 07:13 — REGNUM «Зенит» не ведёт переговоры с «Наполи» о продаже нападающего Сердара Азмуна. Об этом 10 мая заявил гендиректор санкт-петербургского клуба Александр Медведев, сообщает ТАСС.

«Переговоры по Азмуну ни с «Наполи», ни с каким другим клубом мы не ведём», — сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что «Наполи» рассматривает возможность приобретения Азмуна, который выступает за «Зенит» с зимы 2019 года.

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