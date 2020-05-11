Москва, , 05:24 — REGNUM Слова поддержки американскому борцу Тони Фергюсону, проигравшему бой своему соотечественнику Джастину Гейджи, выразил российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Twitter.

Хабиб Нурмагомедов «Что бы ни случилось, это в прошлом. Не унывай, Тони, я надеюсь, что с тобой и твоей семьей все будет в порядке. Когда ваш сын вырастет, он будет гордиться тобой».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая Хабиб Нурмагомедов в своем Twitter отказался от комментариев по поводу поражения Фергюсона в поединке с Гейджи.

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