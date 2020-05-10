Париж, , 14:26 — REGNUM Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш признан лучшим тренером чемпионата Франции по футболу в сезоне 2019/20. Об этом 10 мая сообщает L’Equipe.

В голосовании, которое проводило издание, Виллаш-Боаш получил 59% голосов читателей. Второе место занял главный тренер «Ренна» Жюльен Штефан, третье — главный тренер ПСЖ Томас Тухель.

Напомним, сезон в чемпионате Франции был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Всего сыграно 28 туров, чемпионом признан ПСЖ, «Марсель» занял второе место.

Напомним, с 2014 по 2016 год Виллаш-Боаш возглавлял санкт-петербургский «Зенит».

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