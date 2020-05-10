Париж, , 14:05 — REGNUM Российский полузащитник «Монако» Александр Головин занял третье место в голосовании за лучшего плеймейкера чемпионата Франции. Об этом 10 мая сообщает L’Equipe.

В голосовании, которое проводило издание, лучшим плеймейкером признан нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, за которого проголосовали 56% читателей.

Вторым стал полузащитник «Марселя» Димитри Пайет, за которого было отдано 34% голосов. Головин получил 6% голосов. Четвёртое место занял стал хавбек «Монпелье» Флоран Молле (4%).

Напомним, Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года. В завершённом досрочно сезоне 2019/20 он сыграл в 25 матчах чемпионата Франции, в которых забил три и отдал четыре результативные передачи.

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