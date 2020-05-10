Джексонвилль, , 13:44 — REGNUM Канадский боец смешанных единоборств Жорж Сен-Пьер будет введён в зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом 9 мая объявили во время турнира UFC 249.

«Жорж Сен-Пьер будет введён в зал славы UFC», — говорилось в сообщении.

Напомним, Сен-Пьер был чемпионом UFC в полусреднем и среднем весе. На его счету 28 боёв, в которых он одержал 26 побед и потерпел два поражения.

Последний его бой состоялся в ноябре 2017 года. Тогда Сен-Пьер победил англичанина Майкла Биспинга удушающим приёмом.

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