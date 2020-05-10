Джексонвилль, , 13:13 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон отправлен в больницу после боя с Джастином Гейджи. Об этом 10 мая сообщает Mirror.

Фергюсон получил сильные травмы в поединке с Гейджи. По словам главы UFC Дэны Уайта, во время боя он выглядел «не по себе и был медленным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гейджи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде на турнире UFC 249.

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