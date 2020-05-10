Пенза, 10 мая 2020, 12:23 — REGNUM Семерым пензенским спортсменам присвоено звание «Мастер спорта России». Соответствующий приказ «О присвоении спортивного звания «Мастер спорта России» опубликовало Министерство спорта РФ, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
Звания «Мастер спорта России» в плавании удостоены: Данилова Екатерина Михайловна, Дьяченко Артур Евгеньевич, Кириллов Константин Андреевич, Попова Яна Владимировна, Сташук Алина Игоревна, Шилов Артём Евгеньевич. В художественной гимнастике звание присвоено Безруковой Анастасии Олеговне.