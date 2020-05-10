Москва, , 12:21 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств Джастин Гейджи не может быть проблемой для Хабиба Нурмагомедова. Об этом 10 мая заявил российский боец Сергей Харитонов, сообщает Sport24.

«Может ли он быть проблемой для Хабиба? Нет, не может. Гейджи не борется», — сказал Харитонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гейджи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде на турнире UFC 249 в Джексонвилле. Он стал временным чемпионом UFC и первым претендентом на титульный бой с Нурмагомедовым.

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