Джексонвилль, , 11:50 — REGNUM Лучшим поединком на турнире UFC 249 признан бой Тони Фергюсона и Джастина Гейджи. Об этом 10 мая сообщается на сайте UFC.

Отмечается также, что «выступлением вечера» признана победа французского бойца Фрэнсиса Нганну над Жаирзиньо Розенстрайком из Суринама. Этот бой среди тяжеловесов был завершён через 18 секунд после начала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гейджи победил Фергюсона техническим нокаутом и получил титул временного чемпиона UFC в лёгком весе.

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Нганну отправил Розенстрайка в нокаут через 18 секунд после начала боя