Манила, , 11:25 — REGNUM Филиппины официально объявили, что Параолимпийские игры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые должны были состояться 3−9 октября 2020 года, отменены, сообщает Antara.

Решение было передано главой спортивной федерации параолимпийского спорта АСЕАН Осотом Бавилаем национальным параолимпийским комитетам стран Юго-Восточной Азии.

«После решения филиппинской спортивной комиссии я с сожалением констатирую, что 10-е параолимпийские игры АСЕАН официально отменены», — говорится в заявлении главы спортивной федерации параолимпийского спорта АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава филиппинского параолимпийского комитета Майк Барредо заявил, что необходимо сократить расходы и перераспределить бюджет, чтобы помочь правительству в борьбе с COVID-19.

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