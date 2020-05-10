Москва, , 11:23 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник заявил, что транслировать его бой на Украине отказались ограниченные люди. Об этом 10 мая сообщает РБК.

«Это традиционно для Украины. Это только игра недалёких умов, когда путается в политику спорт и искусство», — сказал Олейник.

Он добавил, что люди, не показывающие его бои на Украине, являются ограниченными и не понимают, что делают хуже только себе, а также тем, кто хочет посмотреть, как побеждает их соотечественник.

Напомним, Олейник является уроженцем Харькова. В 2015 году ему закрыли въезд на Украину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Олейник победил бразильского бойца Фабрисио Вердума на турнире UFC 249.

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