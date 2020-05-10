Москва, , 10:29 — REGNUM Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном больше не актуален. Об этом 10 мая заявил российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко, сообщает Sport24.

«Бой Фергюсона и Хабиба больше не актуален. Теперь есть более опасный боец для Нурмагомедова», — сказал Шлеменко.

По его словам, Джастин Гейджи доказал, что достоин боя с Нурмагомедовым намного больше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гейджи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде на турнире UFC 249 в Джексонвилле. Ранее с Фергюсоном должен был драться Нурмагомедов, однако он не смог вылететь в США из-за пандемии.

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