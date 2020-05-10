Джексонвилль, 10 мая 2020, 10:17 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств Джастин Гейджи выбросил пояс временного чемпиона UFC сразу после вручения на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США).
Когда комментатор Джо Роган спросил у Гейджи о причинах такого поступка, тот ответил, что ждёт полноценного титула.
Обладателем полноценного титула UFC в лёгком весе является Хабиб Нурмагомедов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гейджи победил Тони Фергюсона, завоевав титул временного чемпиона UFC. Следующий поединок он, скорее всего, проведёт с Нурмагомедовым.
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