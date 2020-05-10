Джексонвилль, , 08:37 — REGNUM Американский боец Тони Фергюсон проиграл соотечественнику Джастину Гейджи на турнире UFC 249, который прошёл 9 мая в городе Джексонвилль (штат Флорида, США).

Первые два раунда прошли в стойке. Фергюсон и Гейджи провели ряд точных атак. Однажды Гейджи потерял равновесие после удара соперника. Третий раунд полностью остался за Гейджи, а у Фергюсона образовалась гематома. В четвёртом и пятом раундах Гейджи продолжил владеть инициативой.

В конце пятого раунда секунданты Фергюсона остановили бой после того, как он пропустил множество тяжёлых ударов.

Таким образом, Джастин Гейджи получил титул временного чемпиона в лёгком весе. Теперь за звание чемпиона ему предстоит биться с Хабибом Нурмагомедовым.

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