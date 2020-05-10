Джексонвилль, , 07:47 — REGNUM В турнире смешанных единоборств UFC 249 в легчайшем весе американский боец Генри Сехудо победил нокаутом во втором раунде соотечественника Домиником Крузом на чемпионате в Джексонвилле. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс Интернет».

Встреча бойцов за титул чемпиона в легчайшем весе закончился во втором раунде. Сехудо победел противника техническим нокаутом и провёл защиту пояса.

Как сообщало 110 мая ИА REGNUM, в ходе турнира UFC 249 российский борец Олейник победил Вердумома.

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