Джексонвилль, , 05:25 — REGNUM Российский боец Алексей Олейник одержал победу над Фабрисио Вердумом на турнире UFC 249 в Джексонвилле.

Встреча между Олейником и Вердумом продлилась полные три раунда в результате которых судьи засчитали победу бойцу из России. Олейник победил раздельным решением судейской коллегии и выиграл второй поединок подряд.

Как сообщало 16 апреля ИА REGNUM, встреча должна была пройти 18 апреля. Но глава UFC Дэна Уайт объявил о переносе из-за эпидемии коронавируса.

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