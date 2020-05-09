Москва, , 14:39 — REGNUM В онлайн-акции «Бессмертный полк» примут участие футболисты сборной России Александр Головин, Магомед Оздоев и Александр Соболев. Об этом 9 мая сообщает ТАСС.

«Оздоев, Головин и Соболев примут участие в онлайн-акции «Бессмертного полка», — говорится в сообщении.

Также в акции примут участие футболисты молодёжной сборной России Алексей Татаев, Никита Калугин, Наиль Умяров, Артём Голубев и нападающий женской сборной России София Шишкина.

Напомним, из-за пандемии коронавируса акция «Бессмертный полк» в этом году состоится в онлайн-формате.

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