Москва, 9 мая 2020, 14:39 — REGNUM В онлайн-акции «Бессмертный полк» примут участие футболисты сборной России Александр Головин, Магомед Оздоев и Александр Соболев. Об этом 9 мая сообщает ТАСС.
«Оздоев, Головин и Соболев примут участие в онлайн-акции «Бессмертного полка», — говорится в сообщении.
Также в акции примут участие футболисты молодёжной сборной России Алексей Татаев, Никита Калугин, Наиль Умяров, Артём Голубев и нападающий женской сборной России София Шишкина.
Напомним, из-за пандемии коронавируса акция «Бессмертный полк» в этом году состоится в онлайн-формате.
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