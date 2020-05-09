Ломмель, , 11:29 — REGNUM Холдинг City Football Group может купить бельгийский футбольный клуб «Ломмел». Об этом 9 мая сообщает ВВС.

Отмечается, что у клуба есть задолженность в размере €2 млн, которую компания намерена погасить.

«Ломмел» играет во второй лиге Бельгии. По результатам сезона 2019/20 команда заняла шестое место.

Напомним, City Football Group является владельцем «Манчестер Сити», а также ещё ряда клубов из Испании, Австралии, США, Уругвая, Японии, Китая и Индии.

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