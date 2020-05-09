Москва, , 10:50 — REGNUM В чемпионате России по футболу может пройти дополнительный турнир за право выступать в премьер-лиге в следующем сезоне. Об этом 8 мая сообщает «Чемпионат».

По информации издания, такой вариант рассматривает Российский футбольный союз (РФС).

Предполагается, что в турнире сыграют по четыре команды из премьер-лиги и первого дивизиона. Из РПЛ это будут «Оренбург», «Рубин», «Крылья Советов» и «Ахмат», из ФНЛ — «Ротор», «Химки», «Чертаново» и «Торпедо».

Матчи планируется провести в регионе, в котором будет наименьшее количество ограничений из-за коронавируса. Команды сыграют по одному или два матча друг с другом, четыре клуба будут выступать в РПЛ в следующем сезоне.