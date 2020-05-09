Москва, , 09:53 — REGNUM Воздушную часть парада и салют в честь Дня Победы покажут на экранах в московском метро. Об этом 9 мая заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Среди множества мероприятий пассажиры метро в прямом эфире увидят пролёт самолётов над Москвой, а вечером — салют», — сказал Ликсутов.

Он отметил, что власти столицы совместно с телеканалом «Москва 24» подготовили праздничную программу, которую будут транслировать в метро.

Кроме того, в метро покажут цветную копию Парада Победы 1945 года, а также поздравления президента России и мэра Москвы.