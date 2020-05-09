Париж, , 00:14 — REGNUM 27-летний аргентинский форвард Мауро Икарди может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен». Руководство намерено сбить цену на аргентинца, включив в сделку по трансферу Юлиана Дракслера. По контракту аренды французский клуб может выкупить игрока за 70 миллионов евро.

Сезон 2019/20 Икарди провел в «ПСЖ» на правах аренды и в 20-ти матчах Лиги 1 отличился 12-ю забитыми мячами и 2-мя голевыми передачами.

Трансферная стоимость футболиста по оценкам transfermarkt составляет 60 миллионов евро.