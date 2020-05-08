Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 21:48 — REGNUM 8 мая коллективы pro100 и Espada встретились в рамках 4-го тура квалификаций на Major Rio 2020. Игра была разыграна в формате best of 3 и завершилась уверенной победой Espada со счетом 2:0 на картах Train (16:10) и Dust2 (16:14).

Абдул «degster» Гасанов был в очередной раз признан самым ценным игроком встречи, набрав 65,1% голосов. Коэффициент k/d игрока составил 1,32.

Espada, набрав 6 очков, взобралась на второе место в группе B. Pro100 с тем же количеством очков расположился на пятой строчке.