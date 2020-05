Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 21:14 — REGNUM 8 мая в рамках четвертого тура группы B ESL One: Road to Rio — CIS встретились коллективы Hard Legion и Virtus.pro. Игра прошла в формате best of 3 и завершилась победой Hard Legion.

Счет по картам:

Overpass: Virtus.pro 13:16 Hard Legion

Inferno: Virtus.pro 16:13 Hard Legion

Train: Virtus.pro 9:16 Hard Legion

22-летний украинский киберспортсмен Дмитрий «rAge» Болотов, заработавший статистику 68−45, был признан самым ценным игроком встречи с 79,2% голосов пользователей HLTV.

Virtus.pro с 6-ю очками по итогам 4-х туров идет на первой позиции. Hard Legion с тем же количеством очков расположился на последнем месте из-за худшей разницы по раундам.