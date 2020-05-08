Лейпциг, Германия, , 19:51 — REGNUM Защитник Лукас Клостерманн поставил подпись под новым соглашением с «Ред Булл Лейпциг», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Контракт с 23-летним правым защитником рассчитано до лета 2024 года. Трансферная стоимость игрока составляет 28 миллионов евро, согласно информации Transfermarkt.

В этом сезоне Клостерманн провел 23 матча в рамках чемпионата Германии и набрал 3 (2+1) очка по системе «гол+пас». В общей сложности немец принял участие в 159 матчах за «Лейпциг», отличившись 11 голами и 10 голевыми передачами.