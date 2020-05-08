Москва, , 17:24 — REGNUM Московский ЦСКА объявил о заключении контракта с 24-летним воспитанником клуба Ивано Силаевым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Срок соглашения рассчитан на один сезон и носит двусторонний характер.

24-летний игрок является воспитанником системы «армейцев». Силаев начал свой профессиональный путь с «Красной Армии» в МХЛ, где он в общей сложности провел 260 матчей, набрав 168 (66+102) очков. Спустя два года после дебюта в МХЛ Силаев впервые сыграл за «Звезду» в ВХЛ. В рамках сезона 2018/2019 он стал капитаном команды. В ВХЛ форвард провел 192 встречи, набрав 84 (28+56) очка.

В этом сезоне Сплаве выступал за «Адмирал». Проведя в их составе 18 матчей, набрал 3 (1+2) очка.