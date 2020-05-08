Уфа, , 16:20 — REGNUM Бывший защитник «Металлурга» Евгений Бирюков заключил однолетний контракт с «Салатом Юлаевым», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Бирюков — живая легенда магнитогорского «Металлурга». Он провел в команде 15 сезонов, не пропустив ни одного с момента основания КХЛ. Он — единственный игрок «мганитгорцев», сыгравший за клуб все 12 сезонов в КХЛ. В общей сложности на его счету 928 матчей за «Магнитку», в которых он забросил 25 шайб и сделал 123 голевые передачи. В составе магнитогорского клуба Бирюков стал трёхкратным чемпионом России, завоевав титул в 2007, 2014 и 2016 годах. Также игрок дважды приходил к победе в Кубке Гагарина (2014,2016).

В рамках минувшего сезона Евгений Бирюков вышел на лёд в 49 встречах и отличился 2 (1+1) очками.

6 мая стало известно, что клуб расторг контракт с 34-летним игроком по обоюдному согласию сторон.