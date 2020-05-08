Санкт-Петербург, , 14:01 — REGNUM Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА заключил контракт с защитником Антоном Беловым. Об этом 8 мая сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Отмечается, что соглашение клуба с 33-летним защитником рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне Белов сыграл в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил четыре шайбы и отдал девять результативных передач. В четырёх играх плей-офф на его счету два очка (1+1).

Белов является чемпионом мира 2014 года, а также двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017).

Читайте также: 19-летний Казаков подписал контракт с «Авангардом»