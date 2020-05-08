Вашингтон, , 11:25 — REGNUM Три варианта проведения плей-офф рассматривает руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил журналист Пьер Лебрюн в эфире телеканала TSN.

«В прошлый понедельник комиссар лиги Гэри Беттмэн сказал мне: «16, 20, 24 команды — это все варианты формата плей-офф», — заявил Лебрюн.

По его словам, идея проведения плей-офф с 24 командами набирает популярность.

Отметим, что, согласно регламенту, в плей-офф НХЛ попадают 16 клубов — по три первых команды из четырёх дивизионов, а также по два лучших по очкам из каждой конференции.

Читайте также: НХЛ может начать следующий сезон в декабре